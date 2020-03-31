Россия ограничивает число граждан, возвращающихся из-за рубежа

09:00 Источник: Газета.Ru

Оперативный штаб правительства России по ситуации с коронавирусом принял решение об ограничении числа возвращающихся из-за рубежа граждан, сообщает Росавиация.

Так, возвращение в Москву возможно только через аэропорт Шереметьево, число пассажиров ограничено до 500 человек в сутки. В аэропорты других российских субъектов могут возвращаться не больше 200 человек в сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились. Газета.Ru