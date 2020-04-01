Росатом начинает 3D-печать клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких

11:15

Подразделение госкорпорации Росатом - компания "РусАТ", интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий, заявила о готовности начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Опытные образцы изделия уже изготовлены.

Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками в оксигенотерапии. Они обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Использовать их можно несколько часов, после чего они требуют замены, по сути являясь расходными материалами.

Многим больным коронавирусом COVID-19 требуется искусственная вентиляция легких. Поэтому в связи с пандемией заболевания потребность в таких компонентах многократно возросла, многие страны столкнулись с их дефицитом. Решить вопрос может 3D-печать изделий.

Производственные мощности компании "РусАТ" позволяют изготавливать порядка 300 клапанов еженедельно. При изготовлении используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки.

"Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании Росатома, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом", - заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, информация о возможностях производства клапанов Вентури была направлена в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и Роспотребнадзор. "При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время", - подчеркнул он.

"Наша компания как отраслевой интегратор Росатома в области аддитивных технологий изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения. Помимо клапанов, с помощью 3D-печати также могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия", - сообщил гендиректор компании "РусАТ" Михаил Турундаев.

"РусАТ" входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", его деятельность сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).

Владимир Полканов