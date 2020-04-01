Роспотребнадзор не фиксирует взрывного роста зараженных коронавирусом
18:50 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом нового типа в России на сегодняшний день не фиксируется. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Российская Федерация сегодня взрывного роста [числа зараженных коронавирусом] не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер", - сказала она.
"На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне- тяжелое течение", - отметила Анна Попова.
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