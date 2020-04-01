Путин: Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ готовит новые меры поддержки экономики и отдельных ее отраслей в соответствии с прогнозами развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина в режиме видеоконференции.

"Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем", - сказал Путин, отметив, что в соответствии с этими прогнозами кабмин и будет действовать. "В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично", - добавил президент.

Он отметил, что "по несколько раз в день в рабочем режиме" обсуждает эти вопросы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.