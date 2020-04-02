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НОВОСТИ

В Подмосковье вводятся меры поддержки бизнеса в сложный период, вызванный коронавирусом

13:02 02.04.2020

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Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
В Подмосковье представители бизнеса на 3 месяца получат отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьёва в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования - с 30% до 50%. Воспользоваться мерой поддержки смогут все малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели. Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80% затрат на оборудование.

Эти меры направлены на поддержку бизнеса в кризисный период, вызванный распространением в стране коронавируса. "Мы также дополнительно вносим 200 млн руб. в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов. Эти средства позволят ускорить процесс восстановления предприятий, закупить сырье, оборудование, или же потратить на любые необходимые для работы услуги", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса снижена до 6%. Подать заявку на его получение можно по ссылке.

По словам министра, в Подмосковье заключения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые позволяют представителям бизнеса отсрочить исполнение обязательств и избежать штрафных санкций, будут выдаваться бесплатно. Объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в текущем году, составит 1,675 млрд руб.

Поддерживать связь и оперативно отвечать на вопросы предпринимателей региона по-прежнему позволяет горячая линия 0150.

Кроме того, предусмотрен ряд федеральных мер поддержки бизнеса в период сложных экономических условий:

- до 1 июня отменены налоговые проверки и вынесение решений о приостановке операций по счетам в банках. При этом санкций за совершение налоговых правонарушений в этот период не предусмотрено;

- предприниматели смогут получить беспроцентный заем на выплату зарплаты сотрудникам в банках Сбербанк и ВТБ, а также отсрочку по уплате кредита и процентов на 6 месяцев, для этого нужно обратиться в свою кредитную организацию.

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