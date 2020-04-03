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Первые штрафы за нарушения правил изоляции и карантина начали выписывать в РФ

14:12 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы

В России начали выписывать первые штрафы за нарушения правил изоляции и карантина. Это произошло сразу в трёх регионах.

Постановления об административных нарушениях россиян выписали суды в Башкирии, Краснодарском крае и на Сахалине. Так, полиция города Уфы объявила о том, что тридцатитрёхлетний горожанин должен выплатить пятнадцать тысяч рублей за то, что ночью находился в общественном месте вопреки установленному режиму самоизоляции. В уфимском МВД отметили, что сейчас составлены еще пятнадцать аналогичных протоколов.

О другом штрафе рассказал глава полиции Сахалина Арсен Исагулов. По его словам, «за нарушение домашней обсервации», тридцатилетнюю местную жительницу обязали выплатить двадцать тысяч рублей. Он добавил, что по острову еще тридцать семь таких протоколов сейчас только ожидают рассмотрения.

Третий и пока последний штраф выписали в Краснодаре. По данным интернет-портала «Кубанские новости» в Новороссийске пятнадцать тысяч должна выплатить женщина, которая прогуливалась в сквере не по месту проживания.

Также газета «Коммерсант» написала сегодня, что на проблемы с представителями закона жалуются курьеры и поставщики по всей стране. Предприниматели сообщили уже о двух тысячах случаев, когда правоохранительные органы не давали им доставлять товары.  Эхо Москвы

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