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НОВОСТИ

На лондонской бирже цена на нефть марки Brent снизилась до $31,16 за баррель

07:50 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 9,5% - до $31,16 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 9,5% и находится на отметке $25,88 за баррель.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

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