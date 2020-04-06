В Кремле допустили перенос единого дня голосования на зиму или на год - СМИ
22:40 06.04.2020 Источник: РБК
В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили два собеседника РБК. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.
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