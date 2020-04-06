0
0
0
НОВОСТИ

В Кремле допустили перенос единого дня голосования на зиму или на год - СМИ

22:40 06.04.2020 Источник: РБК

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили два собеседника РБК. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 06.04.2020
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 руб., курс евро - ниже 82 руб.
0
146
21:20 06.04.2020
Минздрав допускает, что привитые БЦЖ могут быть лучше защищены от коронавируса
0
220
20:40 06.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тысяч
0
225
20:00 06.04.2020
Власти КЧР отозвали всадников из поездки в Москву
0
288
19:29 06.04.2020
RT открывает статистику YouTube-просмотров в ответ на обвинения в накрутке
0
279
19:20 06.04.2020
ФАС проверит обоснованность роста цен на лимоны, имбирь и чеснок
0
282
18:40 06.04.2020
В Госдуме усомнились в возможности запретить выселять арендаторов квартир в связи с коронавирусом
0
348
18:00 06.04.2020
В РФ не зафиксировано превышение радиационного фона из-за пожара в районе Чернобыля
0
353
17:32 06.04.2020
Правительство попросили не приглашать на торжества в честь Дня Победы лиц старше 65 лет
0
385
17:12 06.04.2020
Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем
0
384

Возврат к списку