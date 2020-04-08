В США за сутки от коронавируса умерли более 1700 человек
09:05 08.04.2020 Источник: Вести.Ru
В Соединенных Штатах Америки за сутки скончались от коронавируса нового типа 1736 человек. С момента начала эпидемии в стране это наивысший показатель. Такие данные сообщил телеканал CNN, ссылаясь на Университет Джона Хопкинса.
По последним данным, в США к настоящему времени жертвами коронавирусной инфекции стали 12 722 человека. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса COVID-19 было зафиксировано 4 апреля – тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах, напоминает агентство "Интерфакс".
Больше всего умерших – в Нью-Йорке (4009). Этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах. Количество инфицированных в США приближается к 400 тысячам. Порядка 22 тысяч человек полностью выздоровели, пройдя лечение. Вести.Ru
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