Власти объяснили, как получить пропуск москвичам, у которых нет Сети и мобильника

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москвичам без мобильных и возможности выйти Интернет продиктуют номер цифрового пропуска по стационарному телефону. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если гражданам, у которых нет мобильного телефона, нет возможности зайти в Интернет или отправить смс, но им нужно воспользоваться транспортом, то они могут позвонить со стационарного телефона по номеру +7 (495) 777-77-77. Затем они продиктуют свои данные, цель поездки, и им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу. Москвичу затем нужно будет продиктовать или показать этот записанный номер полицейскому, при соответствующей необходимости", - пояснил Немерюк.