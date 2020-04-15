Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 24,4 тыс. человек
11:00 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3 388 и сейчас составляет 24 тыс. 490 человек в 84 регионах - заболевших нет только в Республике Алтай. Выздоровело на данный момент 1986 человек, 198 человек умерло, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека, за весь период - 1 986. За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении штаба.
Новые 1 774 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Всего в столице 14 776 зараженных, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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