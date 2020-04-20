Средний по РФ показатель заболеваемости, вызванной коронавирусом, 32,1 на 100 тыс. жителей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднероссийский показатель числа зараженных новым коронавирусом составляет 32,1 на 100 тыс. жителей. Девять регионов превышают его, сообщила вице- премьер Татьяна Голикова в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ.

"Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель [заболеваемости] выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тыс. жителей. Девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель", - сказала она.

Дети до 18 лет составляют 7,6% от числа заразившихся коронавирусом в РФ, граждане старше 65% - 15,5%, сообщила также Голикова.

"Я бы хотела обратить внимание, если доля детей младше 18 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших граждан [в возрасте] 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно- эпидимеологмчемкой обстановке в РФ.