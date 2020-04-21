0
0
85
НОВОСТИ

Сбербанк поможет Росстату провести Всероссийскую перепись населения

14:20 21.04.2020

Сбербанк и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления банка Герман Греф и руководитель Росстата Павел Малков.

Соглашение охватывает широкий круг вопросов и позволит Сбербанку включиться в реализацию различных программ развития Росстата. В частности, в рамках Всероссийской переписи населения дочерняя страховая компания Сбербанка "Сбербанк страхование" застрахует от несчастных случаев порядка 360 тыс. человек - переписчиков, волонтеров, - всех тех, кто примет непосредственное участие в заполнении переписных листов. Кроме того, банк планирует оказывать Росстату содействие в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности среди населения.

Соглашение не налагает на Росстат и Сбербанк финансовых обязательств. "Взаимодействие сторон в рамках реализации настоящего соглашения осуществления на безвозмездной основе. Все расходы, которые могут возникнуть у сторон в рамках осуществления обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, относятся на счет каждой из сторон", - отмечается в документе.

Всероссийская перепись населения станет первой цифровой переписью России. У жителей страны будет возможность пройти перепись самостоятельно, заполнив анкету онлайн на портале "Госуслуги" с помощью компьютера, или мобильного устройства, или на стационарных участках, которые будут созданы в том числе на базе многофункциональных центров "Мои документы". Сохранится и традиционный формат переписи: порядка 360 тыс. переписчиков, оснащенных планшетами со специализированным программным обеспечением, обойдут все жилые помещения.

Проведение переписи планировалось с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

"Перепись населения имеет огромное значение для развития нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, что знаешь во всех деталях, - рассказал Герман Греф. - Сбербанк всецело поддерживает перепись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших возможностей и компетенций в сфере информирования населения и страхования переписчиков, а также цифровых технологий, которые помогут усовершенствовать все эти процессы".

"Всероссийская перепись населения станет главным статистическим событием десятилетия, - отметил Павел Малков. - Мы хотим сделать ее современной, инновационной и удобной для каждого жителя нашей страны. Для нас очень важна поддержка со стороны Сбербанка, накопившего большой опыт цифровой трансформации. Вместе нам будет легче сделать следующий шаг".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 21.04.2020
Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф
0
23
14:32 21.04.2020
Жители Земли в основном одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом - опрос
0
83
14:12 21.04.2020
Российские выпускники будут писать ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях - Минпросвещения
0
111
14:00 21.04.2020
Трое россиян находятся в заложниках у пиратов на борту судна у берегов Бенина - посольство
0
130
13:32 21.04.2020
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты
0
167
13:20 21.04.2020
Количество СМИ в России после пандемии может сократиться на 10-15% - Минкомсвязь
0
192
13:05 21.04.2020
Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков
0
192
13:00 21.04.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 г.
0
252
12:57 21.04.2020
Снижающие аренду собственники коммерческих площадей получат гранты мэра
0
200
12:32 21.04.2020
Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции
0
220

Возврат к списку