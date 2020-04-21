Патриарх Кирилл попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для храмов - СМИ

17:00 Источник: РБК

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса. Копия письма от 9 апреля есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Первым его текст опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви. Счета за тепло, электричество, газ, воду и даже вывоз мусора оплачиваются из пожертвований прихожан, которые значительно снизились в связи с введенными властями ограничениями на посещение мест массового пребывания людей для борьбы с коронавирусом.