Законопроект о повышении выплат к пенсии граждан старше 75 лет не одобрен кабмином

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет. Тексты документов кабмина имеются в распоряжении ТАСС.

Законопроектами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100 процентов (сейчас - 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет. Автором первой инициативы выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, второй документ разработала группа депутатов от ЛДПР. Оба проекта пока не внесены на рассмотрение Госдумы.

"Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений, - говорится в текстах обоих отзывов. - Кроме того, с учетом закрепленного в федеральном законе "О страховых пенсиях" положения о единообразии применения норм пенсионного законодательства, внесение предлагаемых изменений повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки, например, осуществления компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет".

Правительственная комиссия также указывает, что предлагаемые изменения приведут к дополнительным расходам, которые не предусмотрены законами о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и трехлетнем бюджете Пенсионного фонда России. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.