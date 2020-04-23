За нарушение социальной дистанции в Москве теперь можно получить штраф в 5 тыс
19:49 23.04.2020 Источник: Спорт-Экспресс/Интерфакс
Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 метра может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров будут во всем общественном транспорте", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в общественном транспорте на местах для сидения нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Соблюдение этих правил позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами. Ранее они носили рекомендательный характер.
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