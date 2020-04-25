Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах
10:16 25.04.2020
"Данный приказ, в частности, предусматривает возможность региональным телевизионным и радиокомпаниям ограничивать объем своего вещания (не осуществлять его с 00:00 до 06:00), мощность передатчика и территорию охвата вещания", - пояснили корреспонденту ТАСС в Минкомсвязи. Меры касаются 1 тыс. радиостанций и 500 телекомпаний.
Согласно этому приказу, ТВ и радиостанциям в регионах разрешается временно сократить вещание (до 31 декабря 2020 года). Меры касаются 1000 радиостанций и 500 телекомпаний.
Приказ подписан в рамках реализации пожеланий в адрес министерства со стороны Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) и Российской Академии радио (РАР). Решение Минкомсвязи даст возможность региональным компаниям снизить расходы за счет сокращения времени вещания и мощностей передатчиков, что позволит получить существенную экономию в условиях серьезного падения рекламных бюджетов. В настоящий момент падение рынка радиорекламы достигает 80-90%, телевизионной рекламы - не менее 50%; по прогнозам, по итогам апреля месяца она может упасть еще на 15%.
Вера Цветкова
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