Предоставленная МОК новая подпись Родченкова является низкокачественной подделкой - адвокат

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Григория Родченкова, которая была передана его адвокатами через Международный олимпийский комитет (МОК), является низкокачественной подделкой. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Панич, представляющий интересы бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

В начале марта МОК предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) ответ Родченкова на обвинения в том, что подписи бывшего директора московской лаборатории под его письменными показаниями были подделаны. В ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов - заявление или свидетельство, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом), однако дал согласие на использование его электронных подписей. Вместе с тем его электронная подпись стояла только на двух из девяти документов, в семи остальных случаях, как установили эксперты-почерковеды, подписи были сделаны другим лицом.

"Адвокаты МОК представили новый, десятый аффидевит от 2 марта 2020 года, который, по их мнению, объяснял ситуацию с подписями Родченкова на других аффидевитах. Однако, поскольку десятый аффидевит также содержал подпись Родченкова, то она также была направлена на экспертизу, - рассказал Панич. - Исследования проводились английскими и немецкими экспертами-почерковедами независимо друг от друга. При этом каждый из них пришел к выводу о том, что подпись Родченкова на исследуемом документе сильно отличается как от образцов его подписи из московской лаборатории, так и от подписей на девяти других аффидевитах, ранее представленных МОК. Эксперты указали на то, что либо подпись на десятом аффидевите была выполнена необычным способом по неизвестным причинам, либо же это низкокачественная подделка подписи Родченкова, выполненная иным лицом".

"Таким образом, по мнению экспертов, нельзя утверждать, что десятый аффидевит был подписан именно господином Родченковым, а не иным лицом", - заключил адвокат.

2 и 3 марта CAS рассмотрел апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной, они оспорили решение дисциплинарной комиссии МОК отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.