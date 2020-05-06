0
0
77
НОВОСТИ

Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн

11:41 06.05.2020

Горожане все чаще используют городские электронные сервисы для получения госуслуг в имущественно-земельной сфере. Более 90% подобных услуг москвичи в первом квартале нынешнего года получили в онлайн-режиме. Как сообщают представители департамента городского имущества Москвы, из 35 услуг, которые оказываются горожанам, 23 предоставляются в электронном виде. «В I квартале 2020 года было обработано 320 тыс. заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru», - отмечают в департаменте.

«Удалось существенно сократить сроки предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно поручению мэра Сергея Собянина, в электронный формат предстоит перевести максимальное количество предоставляемых госуслуг. Особенно важным этот формат оказался в условиях пандемии коронавируса. «С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 000 раз. Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов», - заявил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Сейчас на городском портале mos.ru доступно более 360 электронных сервисов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
27
11:40 06.05.2020
В знак солидарности Иран отправил медицинскую помощь в Германию, Ливан и Афганистан
0
92
11:10 06.05.2020
В России более 165 тыс человек заражены коронавирусом - оперштаб
0
135
10:40 06.05.2020
Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек
0
164
10:10 06.05.2020
Над центром Сан-Диего несколько раз пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой
0
260
09:50 06.05.2020
Идея использования конфискованного спирта для производства антисептиков не заинтересовала регионы - Рябухин
0
210
09:30 06.05.2020
Рейтинг любимых фильмов о войне возглавил "В бой идут одни "старики" - опрос
0
263
20:45 05.05.2020
В три раза увеличилось количество нападений на граждан Китая в Великобритании - СМИ
0
1073
20:15 05.05.2020
На борьбу с пандемией Украине и еще девяти странам выделили 3 млрд евро - Совет ЕС
0
959
19:45 05.05.2020
Погода усложнила тушение пожара в Самарской области - МЧС
0
819

Возврат к списку