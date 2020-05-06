Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
11:41 06.05.2020
Горожане все чаще используют городские электронные сервисы для получения госуслуг в имущественно-земельной сфере. Более 90% подобных услуг москвичи в первом квартале нынешнего года получили в онлайн-режиме. Как сообщают представители департамента городского имущества Москвы, из 35 услуг, которые оказываются горожанам, 23 предоставляются в электронном виде. «В I квартале 2020 года было обработано 320 тыс. заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru», - отмечают в департаменте.
«Удалось существенно сократить сроки предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно поручению мэра Сергея Собянина, в электронный формат предстоит перевести максимальное количество предоставляемых госуслуг. Особенно важным этот формат оказался в условиях пандемии коронавируса. «С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 000 раз. Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов», - заявил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Сейчас на городском портале mos.ru доступно более 360 электронных сервисов.
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