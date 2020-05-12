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РФ стала второй в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом

11:00 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений властей этих стран.

Количество инфицированных в России, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, достигло 232 243. В Испании число заразившихся составляет 227 436.

При этом официальная статистика в королевстве с конца апреля включает только результаты ПЦР-тестов, хотя до этого в ней учитывались и результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Из-за этого официальное число заразившихся снизилось: если 25 апреля сообщалось о 223,7 тысячи случаев, то 26-го - только о 207,6 тысячи. Некоторые СМИ продолжают складывать эти показатели, хотя информация о тестах на антитела не публикуется в сообщениях Минздрава Испании.

Новые 5 392 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 121 301 заразившийся. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Суточный рост числа заразившихся в столице составил 4,7% против 5,6% днем ранее.


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