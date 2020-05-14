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НОВОСТИ

В Саудовской Аравии втрое повысили НДС

13:05 14.05.2020 Источник: Известия

Саудовская Аравия объявила о намерении дополнительно сократить добычу нефти в июне. Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ.

Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается. Из-за проблем с наполнением бюджета государство решило втрое (с 5 до 15%) повысить налог на добавленную стоимость. Параллельно Эр-Рияд приостановил финансирование инвестиционных проектов на несколько десятков миллиардов долларов. Если не случится чуда, то меры жесткой экономии со временем только усилятся: королевство стремительно сжигает свои валютные резервы и в определенный момент просто не сможет выдерживать привязку рияла к доллару, что может привести к социально-экономическому коллапсу.  Известия

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