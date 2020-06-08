Путин: Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах...

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляцию в России удается удержать в заявленных рамках, безработица растет, но "не драматично". На это указал в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах", - сказал глава государства.