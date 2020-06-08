В РФ будет создана национальная база генетических данных

14:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и директору "Курчатовского института" Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.

"Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" с учетом ранее данных поручений: обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств",- говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, которое опубликовано в субботу на сайте Кремля.