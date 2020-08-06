Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с завтрашнего дня

15:12 Источник: Эхо Москвы

С завтрашнего для возобновится железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией. Его не было в течение 4-х месяцев. В Сухуми подчеркивают, что с 15-го августа впервые начнет курсировать туристический поезд из Туапсе в Гагры.

1-го августа были сняты введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С начала пандемии в Абхазии выявили около 100 случая заражения коронавирусом. Эхо Москвы