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НОВОСТИ

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с завтрашнего дня

15:12 06.08.2020 Источник: Эхо Москвы

С завтрашнего для возобновится железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией. Его не было в течение 4-х месяцев. В Сухуми подчеркивают, что с 15-го августа впервые начнет курсировать туристический поезд из Туапсе в Гагры.

1-го августа были сняты введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С начала пандемии в Абхазии выявили около 100 случая заражения коронавирусом.  Эхо Москвы

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