Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации
12:34 12.08.2020
В Москве определили очередность переселения участников программы реновации жилого фонда. По данным официального сайта мэра мегаполиса, процесс будет состоять из трех этапов. На первом этапе квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. На втором этапе (в 2025-2028 годах) планируется переселить 330 тыс. москвичей из более чем 1630 домов. На третьем этапе – в 2029-2032 годах, переедут еще 380 тыс. человек из примерно 1800 домов. «Теперь участники программы реновации смогут спланировать свой переезд, подготовить все необходимые документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру», - сказано на сайте Сергея Собянина.
Сроки переселения будут уточняться и при необходимости могут быть скорректированы с учетом пожеланий жителей, высказанных в ходе публичных слушаний.
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