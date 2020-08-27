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Китай вкладывает огромные деньги в науку и базовые исследования

17:45 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие вложения Китая в научно-исследовательскую деятельность в 2019 году составили 2,214 трлн юаней (около 321,3 млрд долларов), что на 12,5% превысило показатель 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном докладе Государственного статистического управления КНР, китайского министерства науки и техники, а также министерства финансов страны.

Соответствующие расходы, согласно официальным данным, в 2019 году составили 2,23% от общего ВВП Китая - на 0,9 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Темпы роста вложений в научно-исследовательские проекты четвертый год подряд обозначаются двухзначными числами, указывается в докладе.

Инвестиции в базовые исследования за прошлый год составили 133,56 млрд юаней (около 19,3 млрд долларов) - около 6% от общего объема финансовых вложений в научно- исследовательскую деятельность в стране. При этом проводимые различными предприятиями научные исследования обошлись в 2019 году в 1,69 трлн юаней (порядка 244,9 млрд долларов) - рост на 11,1%.

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