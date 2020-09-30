Инцидент с Навальным, Белоруссия и Нагорый Карабах вошли в повестку саммита ЕС
23:00 29.09.2020 Источник: Интерфакс
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Белоруссии, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.
"В конце заседания (1 октября - ИФ) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.
Глава Евросовета сообщил, что ужин первого дня саммита "будет полностью посвящен ситуации в восточном Средиземноморье и нашим отношениям с Турцией".
НОВОСТИ
- 22:10 29.09.2020
- Россия так и не получила от ФРГ ответов на запрос по инциденту с Навальным - МИД
- 22:00 29.09.2020
- Для москвичей старше 65 лет домашний режим будет действовать до 28 октября - Указ мэра
- 21:38 29.09.2020
- Долги россиян перевалили за триллион рублей
- 21:30 29.09.2020
- Хуснуллин рассказал, сколько нужно вложить в строительство жилья в течение 10 лет
- 21:15 29.09.2020
- В Минобрнауки сказали, в каком случае иностранные студенты смогут учиться в России очно
- 21:00 29.09.2020
- Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
- 20:45 29.09.2020
- Гинцбург: Правильно привитый человек не будет никогда переносчиком инфекции
- 20:30 29.09.2020
- Израиль готов к переговорам с Палестиной на основе плана Трампа
- 20:25 29.09.2020
- В МИД РФ рассказали, как оценивают визит Меркель в больницу к Навальному
- 20:00 29.09.2020
- У экс-президента Украины Петра Порошенко тест на COVID-19 оказался положительным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать