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Инцидент с Навальным, Белоруссия и Нагорый Карабах вошли в повестку саммита ЕС

23:00 29.09.2020 Источник: Интерфакс

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Белоруссии, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

"В конце заседания (1 октября - ИФ) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.

Глава Евросовета сообщил, что ужин первого дня саммита "будет полностью посвящен ситуации в восточном Средиземноморье и нашим отношениям с Турцией".

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