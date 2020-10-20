Россия за полтора века привыкла жить под санкциями - Мишустин
16:32 20.10.2020 Источник: Интерфакс
Россия достойно справляется с санкционным давлением на нее, заявил премьер Михаил Мишустин.
"Справляется хорошо", - сказал он на панельной дискуссии клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Мишустин обратил внимание на то, что "России, российское государство, (как и в свое время - ИФ) Российская империя привычно живет в модели санкций".
"Сколько ни возьмите лет - последние сто, 150 лет всегда были какие-то санкции. Не знаю почему, наверное, наш талантливый и интересный народ вызывает, может быть, зависть или какие-то другие вещи у соседей, надеюсь, большинство которых абсолютно дружественно относится к России, к русским людям", - сказал глава правительства.
Он также отметил, что антироссийские санкции способствовали рывку в импортозамещении.
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