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На всей территории Италии после 10 вечера вводится комендантский час

10:00 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на выход из дома после десяти вечера без уважительной причины начнет действовать на всей территории Италии с четверга. Как сообщает в среду газета "Стампа", минувшей ночью премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничительных мер, вводимых в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа.

Кроме того, в стране будут закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, перестают работать музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.

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