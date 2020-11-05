На всей территории Италии после 10 вечера вводится комендантский час
10:00 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на выход из дома после десяти вечера без уважительной причины начнет действовать на всей территории Италии с четверга. Как сообщает в среду газета "Стампа", минувшей ночью премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничительных мер, вводимых в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа.
Кроме того, в стране будут закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, перестают работать музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.
Новости
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать