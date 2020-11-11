ФБК выставил на продажу дверь в свой офис - СМИ

21:20 Источник: Эхо Москвы

ФБК продает дверь в свой офис. По словам представителей организации, за полтора года эта дверь пережила восемь обысков. Столько раз ее вскрывали сотрудники силовых структур.

Для продажи двери на аукционе, как пишет интернет-издание «Медуза», на ней нарисовали портрет неизвестного силовика, который пилит болгаркой замок. Эхо Москвы