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ФБК выставил на продажу дверь в свой офис - СМИ

21:20 11.11.2020 Источник: Эхо Москвы

ФБК продает дверь в свой офис. По словам представителей организации, за полтора года эта дверь пережила восемь обысков. Столько раз ее вскрывали сотрудники силовых структур. 

Для продажи двери на аукционе, как пишет интернет-издание «Медуза», на ней нарисовали портрет неизвестного силовика, который пилит болгаркой замок. Эхо Москвы

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