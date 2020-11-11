ФБК выставил на продажу дверь в свой офис - СМИ
21:20 11.11.2020 Источник: Эхо Москвы
ФБК продает дверь в свой офис. По словам представителей организации, за полтора года эта дверь пережила восемь обысков. Столько раз ее вскрывали сотрудники силовых структур.
Для продажи двери на аукционе, как пишет интернет-издание «Медуза», на ней нарисовали портрет неизвестного силовика, который пилит болгаркой замок. Эхо Москвы
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