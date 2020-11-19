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НОВОСТИ

Пандемия заставляет банки раньше отдавать долги коллекторам - СМИ

15:32 19.11.2020 Источник: РБК

Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки, показывают данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), поступившие в РБК. В январе—октябре 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней, за год их доля выросла на 11 п.п. Передача задолженности на поздних стадиях, наоборот, снизилась.

Изменение тенденции коллекторы напрямую связывают с ситуацией в банках — их внутренние службы взыскания из-за кризиса и пандемии работают в условиях повышенной нагрузки, считают в НАПКА.

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