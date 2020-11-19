Во Владивостоке ветер повалил более 4,5 тысяч деревьев

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ветер повалил во Владивостоке более 4,5 тысячи деревьев. Стволы и ветки убирают свыше 200 рабочих, задействована спецтехника.

Как сообщает пресс-служба администрации города, мониторинг районов продолжается.

Во Владивостоке сегодня из-за циклона ввели режим ЧС. В городе более 90 тысяч человек остаются без света, некоторые дома находятся без отопления.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября, во Владивостоке идёт ледяной дождь, в десяти районах города нарушено электроснабжение, есть проблемы с сотовой связью. Говорит Москва