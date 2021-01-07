Мэр Вашингтона назвал вторжение в Капитолий актом внутреннего терроризмя

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в четверг назвала вторжение сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Капитолий актом внутреннего терроризма.

"Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера", - сказала она журналистам.