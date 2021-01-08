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Для доставки сотрудников на Восточный Роскосмос создаст скоростной трамвай

09:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) планирует создать скоростной трамвай для развития транспортной инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

"По поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших поселков сотрудников на работу и в места проживания", - отметил Новиков.

По словам гендиректора УКВЗ, он сможет развивать скорость до 100 км в час. Этот трамвай будет трехсекционным.

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