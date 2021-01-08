Для доставки сотрудников на Восточный Роскосмос создаст скоростной трамвай
09:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших поселков сотрудников на работу и в места проживания", - отметил Новиков.
По словам гендиректора УКВЗ, он сможет развивать скорость до 100 км в час. Этот трамвай будет трехсекционным.
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