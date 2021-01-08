Из-за экстремальных холодов в Шанхае объявлен оранжевый уровень опасности
09:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
8 января, прогнозируют синоптики, может стать самым холодным днем января в мегаполисе за последние 20 лет. Оранжевый уровень опасности в городе объявляется уже второй день подряд. Для Шанхая, учитывая высокую влажности воздуха и отсутствие центрального отопления в жилых комплексах, любая минусовая температура воздуха уже считается экстремальной.
Местные власти призывают жителей проявлять осторожность и избегать переохлаждения при нахождении в неотапливаемых помещениях и на открытом пространстве. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам рекомендовано не выходить на улицу.
НОВОСТИ
- 10:20 08.01.2021
- До 2025 года продлена госпрограмма развития Крыма и Севастополя
- 10:10 08.01.2021
- После разблокирования аккаунта Трамп возобновил ведение "Твиттера"
- 09:30 08.01.2021
- Для доставки сотрудников на Восточный Роскосмос создаст скоростной трамвай
- 21:00 07.01.2021
- Граница между Великобританией и Францией останется пока закрытой
- 20:45 07.01.2021
- Рестораны, бары и кафе во Франции не вернуться к работе в январе
- 20:15 07.01.2021
- Мэр Вашингтона назвал вторжение в Капитолий актом внутреннего терроризмя
- 20:00 07.01.2021
- В ходе беспорядков у Капитолия в Вашингтоне пострадали 50 полицейских
- 19:40 07.01.2021
- Цукерберг запретил Трампу пользоваться "Фейсбуком" и "Инстаграмом" до истечения его полномочий
- 19:15 07.01.2021
- Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск - СМИ
- 18:45 07.01.2021
- В Вашингтон прибыли более 6 тыс Национальной гвардии США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать