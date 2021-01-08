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Из-за экстремальных холодов в Шанхае объявлен оранжевый уровень опасности

09:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная метеорологическая станция Шанхая в пятницу объявила оранжевый уровень опасности в городе из-за экстремально низкой для данного региона температуры воздуха. Столбик термометра в течение дня в отдельных районах мегаполиса может опуститься до минус 7-9 градусов по Цельсию.

8 января, прогнозируют синоптики, может стать самым холодным днем января в мегаполисе за последние 20 лет. Оранжевый уровень опасности в городе объявляется уже второй день подряд. Для Шанхая, учитывая высокую влажности воздуха и отсутствие центрального отопления в жилых комплексах, любая минусовая температура воздуха уже считается экстремальной.

Местные власти призывают жителей проявлять осторожность и избегать переохлаждения при нахождении в неотапливаемых помещениях и на открытом пространстве. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам рекомендовано не выходить на улицу.

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