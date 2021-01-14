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НОВОСТИ

Россияне за рубежом имеют более 700 тыс. счетов на сумму около 13 трлн руб. - ФНС

17:12 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

"На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая - где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (системой автоматического обмена финансовой информацией - прим. ТАСС), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов - юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей", - сказал Вольвач.

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