Госдума приняла поправки в Семейный кодекс о верховенстве "основ нравственности" над международным правом
13:20 26.01.2021 Источник: Интерфакс
Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении внесенный президентом закон, согласно которому в Семейном кодексе РФ (СК) закрепляется верховенство Конституции РФ и принципов нравственности над международными нормативными актами.
В настоящее время Семейный кодекс устанавливает верховенство международного договора над нормами российского семейного законодательства, если они противоречат друг другу.
Согласно принятому во вторник закону, эта норма уточняется: применение правил международного договора не допускается в их истолковании, которое противоречат Конституции РФ, а также "основам правопорядка и нравственности". Противоречие может быть установлено в порядке, определенном конституционным законом.
"Упоминание в указанной статье помимо Конституции Российской Федерации основ правопорядка и нравственности продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Такая новелла, как разъяснял официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта парламентом Павел Крашенинников, позволяет снять целый ряд противоречий между российским законодательством и международными договорами, в том числе по вопросу об однополых браках.
Он ранее пояснял, что со странами, "где признаются вот эти самые браки", у России может быть подписан международный договор, в результате возможны правовые коллизии. Крашенинников упомянул, что такие коллизии уже фиксировались в многофункциональных центрах (МФЦ) в России при регистрационных действиях.
Пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников, разъяснила, что вопрос о том, противоречит ли международный договор Конституции и "основам правопорядка и нравственности", будет решаться Конституционным судом РФ.
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