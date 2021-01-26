Госдума приняла поправки в Семейный кодекс о верховенстве "основ нравственности" над международным правом

13:20 Источник: Интерфакс

Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении внесенный президентом закон, согласно которому в Семейном кодексе РФ (СК) закрепляется верховенство Конституции РФ и принципов нравственности над международными нормативными актами.

В настоящее время Семейный кодекс устанавливает верховенство международного договора над нормами российского семейного законодательства, если они противоречат друг другу.

Согласно принятому во вторник закону, эта норма уточняется: применение правил международного договора не допускается в их истолковании, которое противоречат Конституции РФ, а также "основам правопорядка и нравственности". Противоречие может быть установлено в порядке, определенном конституционным законом.

"Упоминание в указанной статье помимо Конституции Российской Федерации основ правопорядка и нравственности продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Такая новелла, как разъяснял официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта парламентом Павел Крашенинников, позволяет снять целый ряд противоречий между российским законодательством и международными договорами, в том числе по вопросу об однополых браках.

Он ранее пояснял, что со странами, "где признаются вот эти самые браки", у России может быть подписан международный договор, в результате возможны правовые коллизии. Крашенинников упомянул, что такие коллизии уже фиксировались в многофункциональных центрах (МФЦ) в России при регистрационных действиях.

Пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников, разъяснила, что вопрос о том, противоречит ли международный договор Конституции и "основам правопорядка и нравственности", будет решаться Конституционным судом РФ.