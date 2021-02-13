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На процесс по импичменту Трампа Сенат США разрешил вызов свидетелей

20:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США в субботу проголосовал за то, чтобы разрешить вызов свидетелей на процесс в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

За это решение проголосовали 55 сенаторов, против - 45. Вопрос о вызове конкретных свидетелей будет решаться отдельными голосованиями.

Ранее в ходе слушания команда обвинителей заявила о желании вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру- Батлер.

До этого американские СМИ предполагали, что финальное голосование по импичменту может состояться уже в субботу, однако в случае вызова свидетелей разбирательство может затянуться.

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