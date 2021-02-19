Горьковский автозавод начал продажи нового среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT»

15:25

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



Продажи среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT» начались сегодня в 157 дилерских центрах ГАЗа на всей территории России. Новая модель Горьковского автозавода предназначена для решения различных задач в сфере городских перевозок и муниципального хозяйства. Специальные финансовые программы от производителя позволят приобрести автомобиль на самых выгодных условиях.

В новой модели используется бескапотная кабина, что позволило уменьшить габариты автомобиля и увеличить объем грузового отсека. Применение хорошо известного в России дизельного двигателя Cummins ISF 2.8, агрегатированного с новой 6-ступенчатой коробкой передач, а также элементов трансмиссии от более тяжелых версий среднетоннажников ГАЗ позволило создать эффективный и экономичный грузовик с большим запасом прочности и высоким ресурсом, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Объем грузового отсека автомобиля – от 20 до 29 куб. м. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Минимальный радиус разворота – 6,2 м.

«ГАЗ» зарекомендовал себя как надежный поставщик современных решений в области перевозки людей и грузов, непосредственным образом влияющий на прибыльность их бизнесов и качество жизни. В этом заключается принцип развития автопроизводителя, заложенный Олегом Дерипаской. В 2000-х он инвестировал в масштабную модернизацию производства, создание нового модельного ряда, и результаты этой модернизации видны и по сей день.

Основная сфера использования новой модели «Валдай NEXT» – городские перевозки, муниципальное и городское хозяйство. К заказу уже доступны промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем модельный ряд пополнят рефрижераторы, автомобили с КМУ, эвакуаторы, самосвалы и другая спецтехника.

Интервал между ТО составляет 20 тыс. км. При этом стоимость ТО для автомобиля «Валдай NEXT», а также стоимость запасных частей остается существенно более низкой по сравнению с зарубежными аналогами.

Применение дизельного двигателя Cummins ISF 2,8 в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач позволило добиться низкого уровня расхода топлива и улучшить динамические характеристики автомобиля. 6-ступенчатая механическая коробка передач – это новая разработка Горьковского автозавода, рассчитанная на передачу крутящего момента до 450 Нм.

Уже в базовой комплектации «Валдай NEXT» получил круиз-контроль, EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), систему помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочную систему (ASR), единый ключ выкидного типа (замок зажигания, топливный бак, двери) с кнопками дистанционного управления, 2-DIN магнитолу, мультируль и противотуманные фары. Топливный бак увеличенного объема (125 л) обеспечивает до 780 км пробега или 2,5 дня интенсивной работы без дозаправки.

Комфортабельная и эргономичная кабина оснащена эффективной отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодными ходовыми огнями. Система зеркал на автомобиле обеспечивает превосходный обзор вокруг автомобиля и безопасность как во время движения, так и при маневрировании в ограниченном пространстве.

Пневматическая тормозная система с пневматическим приводом Wabco с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах унифицирована с тормозной системой более тяжелого «ГАЗона NEXT» и обладает большим запасом прочности. Применение усиленного сцепления ZF обеспечивает передачу более высокого крутящего момента, позволяет увеличить ресурс узла и избежать риска перегрева двигателя. Увеличенные по сравнению с иностранными аналогами ходы подвески повышают комфорт при движении по неровной дороге и позволяют автомобилю уверенно ехать на высокой скорости.

Целый ряд фирменных финансовых программ позволит клиентам приобрести «Валдай NEXT» на наиболее выгодных условиях. Среди них – фирменный trade-in со скидкой 250 тыс. руб. при сдаче бескапотного коммерческого автомобиля полной массой от 2 до 12 т, лизинг с первым взносом от 0%, отсрочка платежа по лизингу на 90 дней, сервисный контракт на 80 тыс. км в подарок.

Старту продаж «Валдай NEXT» предшествовала тщательная подготовка сервисно-сбытовой сети ГАЗ к реализации и обслуживанию нового автомобиля. Проведено обучение персонала дилерских и сервисных центров особенностям конструкции и техническому обслуживанию автомобиля. Сотрудники дилерских центров прошли обучение и аттестацию в корпоративном учебном центре ГАЗ.

Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей, включая 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ).

С подробной информацией об автомобиле и фирменных финансовых программах можно ознакомиться по ссылке. 19 февраля в 11.00 по московскому времени состоится онлайн-презентация нового автомобиля, для участия в презентации можно зарегистрироваться по ссылке.