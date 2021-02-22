В ближайшие часы Путин и Лукашенко начнут переговоры в Сочи
12:05 22.02.2021 Источник: Интерфакс
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начнутся в ближайшие часы в Сочи.
Как сообщили в Кремле, на встрече президенты планируют обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также проекты в торгово-экономической и энергетической областях.
В свою очередь, в Минске заявили, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, Лукашенко и Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на встрече может обсуждаться и уголовное преследование экс-главы, бывшего претендента на пост президента Белоруссии "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и заявления о "московском следе" в его деле. При этом Песков подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в дело Бабарико.
Он также предположил, что Лукашенко "наверняка есть, о чем проинформировать российского президента: только что завершилось Всенародное собрание". По его словам, переговоры будут продолжительными.
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