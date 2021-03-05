Возможные санкции США по госдолгу РФ приведут к дефициту бюджета и росту инфляции - Касьянов

16:00 Источник: Эхо Москвы

Возможные санкции США по госдолгу России приведут к дефициту бюджета и росту инфляции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.

«Если эта мера будет введена, то для российской экономики это будет очень негативным фактором. Это означает, что не только внешние бумаги, номинированные в долларах или в евро, которые выпускает российский Минфин, не будут покупаться, и больше Минфин не сможет заимствовать за рубежом, но и внутренний долг», — сказал он.

Как напомнил М.Касьянов, «30% внутреннего долга находится на руках иностранных инвесторов, большинство из которых – американцы». «И если эти американские фонды выйдут из российского долга, не будут больше его приобретать, а, может, даже продадут имеющийся, то это будет удар по возможностям Минфина заимствовать и на внешнем, и на внутреннем рынке», — пояснил он.

По словам М.Касьянова, это означает, что дефицит бюджета будет покрываться или из стабилизационного фонда. «А Путин запрещает тратить деньги оттуда, потому что считает, что это его личный резерв. Это означает, что Центробанк будет вынужден печатать деньги, а Минфин финансировать за счет этой эмиссии дефицит. Это означает рост инфляции. Сегодня уже инфляционные ожидание очень высоки, как среди населения, так и среди бизнеса», — заключил он.

Как сообщает агентство Bloomberg, российский госдолг может стать мишенью новых западных санкций. Такой вариант в качестве «крайней меры» рассматривают Соединенные Штаты и их европейские союзники. Это станет ответом, в том числе, на отравление политика Алексея Навального, что на Западе рассматривают как использование российскими властями запрещенного химического оружия. Среди других мер могут быть ограничения в отношении близких к Кремлю олигархов.