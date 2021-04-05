0
0
163
НОВОСТИ

Сотрудникам Петербургского экономического форума придется уйти на карантин

18:00 05.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Сотрудникам Петербургского экономического форума придется уйти на карантин на две недели. Речь идет о тех, кто будет работать в зоне, где выступит президент России Владимир Путин.

Технический и административный персонал Петербургского международного экономического форума должен будет провести две недели в изоляции, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием. Обычно на нем присутствует президент России Владимир Путин. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру». Журналисты получили копии писем, которые рассылают организациям, занятым в обеспечении форума. От них требуют составить пофамильный список тех, кто пойдет в санитарную зону. «Зона» будет работать один день. Журналисты позвонили по телефону, указанному в письме. Им под подтвердили информацию про карантин, но не смогли уточнить, какие правила распространяются на журналистов и волонтеров. Напомню, пленарное заседание с участием президента России — центральное событие форума. Обычно оно проходит на второй день мероприятия. В прошлом году форум отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет со 2 по 5 июня. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет участвовать в форуме лично, а не по видеосвязи.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 05.04.2021
Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтре
0
3
18:40 05.04.2021
Украина подписала с Катаром меморандум о поставках сжиженного природного газа
0
113
18:35 05.04.2021
«Группа ГАЗ» направит 150 миллионов рублей на реконструкцию нижегородского спорткомплекса
0
118
18:25 05.04.2021
Андрей Воробьёв: Подмосковье – лидер в России по приросту рождаемости
0
119
17:32 05.04.2021
Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности
0
165
17:12 05.04.2021
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента РФ
0
256
17:00 05.04.2021
Любовь Соболь удалили с заседания по делу о нарушении неприкосновенности жилища
0
211
16:57 05.04.2021
Горьковский автозавод поставил автомобили скорой помощи в Узбекистан
0
236
16:32 05.04.2021
Кабмин рассмотрит введение портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах ДФО
0
217
16:12 05.04.2021
Автор закона о запрете мата в интернете прокомментировал рост нецензурных выражений в соцсетях
0
254

Возврат к списку