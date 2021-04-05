18:00 Источник: Эхо Москвы

Сотрудникам Петербургского экономического форума придется уйти на карантин на две недели. Речь идет о тех, кто будет работать в зоне, где выступит президент России Владимир Путин.

Технический и административный персонал Петербургского международного экономического форума должен будет провести две недели в изоляции, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием. Обычно на нем присутствует президент России Владимир Путин. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру». Журналисты получили копии писем, которые рассылают организациям, занятым в обеспечении форума. От них требуют составить пофамильный список тех, кто пойдет в санитарную зону. «Зона» будет работать один день. Журналисты позвонили по телефону, указанному в письме. Им под подтвердили информацию про карантин, но не смогли уточнить, какие правила распространяются на журналистов и волонтеров. Напомню, пленарное заседание с участием президента России — центральное событие форума. Обычно оно проходит на второй день мероприятия. В прошлом году форум отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет со 2 по 5 июня.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет участвовать в форуме лично, а не по видеосвязи. Эхо Москвы