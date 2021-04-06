"Роснефть" укрепила позиции в рейтинге Sustainalytics

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Международное рейтинговое агентство Sustainalytics, изучающее позиции компаний в области ESG (устойчивого развития и ответственного инвестирования), улучшило позиции «Роснефти» в своем рейтинге. Компания получила рекордные для себя 4,7 балла, общий балл увеличился до 34,7. «Роснефть» продемонстрировала самую позитивную динамику среди конкурентов.

Отметим также, что компания второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления, а также прозрачности в раскрытии информации.

«Роснефть» стала первой отечественной компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана планируется сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достичь интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа. «Роснефть» также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть почти на всех перерабатывающих заводах «Роснефти». По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях компании составил около 400 тыс. тонн с учетом зарубежных активов. В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, «Роснефть» изучает возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/ CCUS). Они позволят серьезно снизить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.