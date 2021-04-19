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Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля - Кремль

16:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции 22 апреля, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - отметили в Кремле.

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