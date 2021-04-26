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Дочь Алексея Навального Дарья выступит на проходящем в Женеве саммите по правам человека

22:40 26.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Дочь Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве. Он пройдет в начале июня, сообщается в официальном твиттере мероприятия. Ранее сообщалось, что самому оппозиционному политику присудили ежегодную премию мужества от Женевского форума по правам человека и демократии.

Сам он сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии Владимирской области.

Более 3 недель оппозиционер держал голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача. Политик жаловался на сильные боли в спине.  Эхо Москвы

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