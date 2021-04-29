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НОВОСТИ

"Роснефть" открыла первую в мире Школу геонавигации

18:31 29.04.2021

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Фото Центра геологического сопровождения бурения

Компания «Роснефть» открыла первую в мире Школу геонавигации, в которой будут готовить специалистов высокой квалификации в области сопровождения бурения. Напомним, геонавигацией называют процесс корректировки траектории скважины в режиме реального времени для увеличения проходки по наиболее продуктивной части пласта-коллектора. Школа начала работать на базе корпоративного Центра геологического сопровождения бурения (ЦГСБС). В ее учебном плане - более 10 специализированных курсов.

Сотрудники ЦГСБС уже не первый раз выигрывают чемпионаты России по геонавигации. В 2020 году сотрудник центра занял первое место на Кубке мира по геостирингу (геологическое сопровождение при бурении).

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