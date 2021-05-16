В стычках с полицией Израиля на Западном берегу три палестинца погибли, 580 получили ранения - ВАФА
12:30 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"От полученных травм в городе Хеврон умер 15-летний юноша", - приводит оно слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Таким образом, по данным ВАФА, общее число жертв столкновений с вечера субботы достигло трех.
Наиболее ожесточенные стычки между палестинцами и сотрудниками израильской пограничной полиции происходят в районе Хеврона (Эль-Халиля), Рамаллы, Тулькарма, Вифлеема, Наблуса и Калькильи. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Между тем жесткие столкновения продолжаются и в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе Храмовой горы. По информации ВАФА, полицейские задержали 25 арабов. Общее число задержанных с момента начала стычек в апреле достигло уже тысячи.
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