В стычках с полицией Израиля на Западном берегу три палестинца погибли, 580 получили ранения - ВАФА

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три палестинца погибли, 580 получили ранения в результате столкновений с сотрудниками израильских правоохранительных органов на Западном берегу реки Иордан и в ряде районов Восточного Иерусалима. Об этом сообщило в воскресенье палестинское агентство ВАФА.



"От полученных травм в городе Хеврон умер 15-летний юноша", - приводит оно слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Таким образом, по данным ВАФА, общее число жертв столкновений с вечера субботы достигло трех.



Наиболее ожесточенные стычки между палестинцами и сотрудниками израильской пограничной полиции происходят в районе Хеврона (Эль-Халиля), Рамаллы, Тулькарма, Вифлеема, Наблуса и Калькильи. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.



Между тем жесткие столкновения продолжаются и в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе Храмовой горы. По информации ВАФА, полицейские задержали 25 арабов. Общее число задержанных с момента начала стычек в апреле достигло уже тысячи.



