Стрелок в Екатеринбурге ранил ребенка и сотрудника Росгвардии - СМИ

19:40 Источник: Интерфакс

Сотрудник Росгвардии и ребенок пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Среди раненых - сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.