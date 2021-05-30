Стрелок в Екатеринбурге ранил ребенка и сотрудника Росгвардии - СМИ
19:40 30.05.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудник Росгвардии и ребенок пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Среди раненых - сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
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