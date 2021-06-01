На саммите НАТО глава британского МИД представить доклад о "негативном поведении" РФ
07:50 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной", - говорится в публикации.
Кроме того, на встрече министров стран НАТО во вторник Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню "недружественных стран" и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.
Глава британского МИДа подчеркнул, что Великобритания намерена "неукоснительно" поддерживать союзников по НАТО и их ценности. Предполагается, что на встрече также будет упомянут инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair ("Райанэйр"), который, по мнению Рааба и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не мог произойти "без молчаливого согласия" Москвы.
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