На саммите НАТО глава британского МИД представить доклад о "негативном поведении" РФ

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен во вторник представить доклад, посвященный "негативному поведению" России. Об этом во вторник пишет газета "Дейли телеграф".



"Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной", - говорится в публикации.



Кроме того, на встрече министров стран НАТО во вторник Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню "недружественных стран" и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.



Глава британского МИДа подчеркнул, что Великобритания намерена "неукоснительно" поддерживать союзников по НАТО и их ценности. Предполагается, что на встрече также будет упомянут инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair ("Райанэйр"), который, по мнению Рааба и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не мог произойти "без молчаливого согласия" Москвы.



