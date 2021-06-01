Больше двух лет не были в отпуске около трети россиян - исследование
08:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Каждый десятый респондент отметил, что был в отпуске меньше месяца назад. Еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% - 3-6 месяцев назад, 22% жителей России брали последний отпуск в течение последних 12 месяцев. При этом 15% опрошенных отметили, что не отдыхали уже более года, а треть респондентов не уходили в отпуск больше двух лет", - говорится в тексте исследования.
Отмечается, что чаще всего жители России уходят в отпуск на 2 недели - такой срок отметили 45% опрошенных. Каждый восьмой респондент указал, что часто оформляет отпуск менее, чем на неделю, а каждый десятый - на неделю. Еще 19% россиян рассказали, что берут отпуска более, чем на две недели, а 14% респондентов чаще всего берут отпуск, который длится более месяца.
Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в мае текущего года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек.
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