Больше двух лет не были в отпуске около трети россиян - исследование

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка трети россиян (33%) не были в отпуске больше двух лет, еще 15% не отдыхали больше года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.



"Каждый десятый респондент отметил, что был в отпуске меньше месяца назад. Еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% - 3-6 месяцев назад, 22% жителей России брали последний отпуск в течение последних 12 месяцев. При этом 15% опрошенных отметили, что не отдыхали уже более года, а треть респондентов не уходили в отпуск больше двух лет", - говорится в тексте исследования.



Отмечается, что чаще всего жители России уходят в отпуск на 2 недели - такой срок отметили 45% опрошенных. Каждый восьмой респондент указал, что часто оформляет отпуск менее, чем на неделю, а каждый десятый - на неделю. Еще 19% россиян рассказали, что берут отпуска более, чем на две недели, а 14% респондентов чаще всего берут отпуск, который длится более месяца.



Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в мае текущего года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек.



